Il Futsal Vasto perde anche lo scontro diretto contro La Fenice e saluta la salvezza diretta

VASTO - Ora non c'è più niente da fare per il Futsal Vasto per la salvezza diretta, con un'altra dura sconfitta in uno scontro diretto, 6-0 contro La Fenice, i vastesi sono matematicamente condannati ai play-out.

Non riesce davvero più a vincere la squadra di mister Rossi, che non è mai riuscita a mettere in discussione la vittoria ospite, faticando a trovare buoni varchi. È apparsa evidente la scarsa brillantezza del Futsal Vasto, su tutti deludente la stella della squadra, Silvio Colombaro, mentre alcune parate del giovane portiere Santavicca hanno evitato un passivo peggiore.

I biancorossi nelle ultime due partite, utili solo a decretare il piazzamento in classifica, dovranno cercare di ritrovare la fiducia che servirà a uscire indenni dai play-out.

LA CRONACA

Partita subito in salita per il Futsal Vasto, al 3° Colombaro perde palla sulla corsia di sinistra, ne approfitta Crisante che si invola verso la porta difesa da Santavicca e sblocca il match. Gli aragonesi reagiscono al 7°, Gaspari tenta la conclusione ma l'azione si conclude con un nulla di fatto.

È una fase in cui la squadra di casa provare a manovrare, entra in campo il baby Notarangelo che porta brio, ma fa fatica a trovare varchi. In compenso, La Fenice in ripartenza rischia di far male, al 14° Santavicca risponde presente con una buona parata, sulla respinta gli ospiti a due passi si divorano il gol del raddoppio.

Il pallino del gioco continuano a tenerlo i vastesi, che al 22° vanno vicino al pari; Notarangelo recupera palla, serve rapidamente Salvatore dentro l'area, il cui tiro viene intercettato dal portiere avversario. Spinge ancora il Futsal Vasto al 27°, Gaspari trova a centro area Di Donato, anticipato dall'estremo difensore ospite. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

A inizio ripresa, dopo appena un minuto di gioco, la squadra di mister Rossi subisce il 2-0 su calcio di rigore, Di Nicola spiazza Santavicca. Subita la seconda rete, il Futsal Vasto si proietta in avanti, ma il possesso palla è ancora un po' troppo lento, non impensierisce più di tanto La Fenice, che riesce a chiudere gli spazi.

Quando l'orologio segna il 7° minuto del secondo tempo arriva la doccia fredda per i vastesi, che subiscono il 3-0 ospite firmato da Di Nicola; ora è davvero dura rimontare per Colombaro e compagni. Il Futsal Vasto accusa il colpo e al 11° arriva il poker ospite, anche Crisante firma la doppietta. Mister Rossi non può far altro che affidarsi al portiere di movimento, ruolo ricoperto da Salvatore che prende il posto di Santavicca, autore comunque di una buona prestazione.

Tira fuori l'orgoglio il Futsal Vasto, al quarto d'ora Gaspari tenta ancora la conclusione, non trova la deviazione decisiva di Luis Miguel. Passa qualche secondo e ancora il capitano - rientrato settimana scorsa dopo l'infortunio alla mano - va al tiro, ma Palumbo compie una grande parata. È la parte di match in cui i padroni di casa si esprimono meglio trovando alcune occasioni da gol. A confermare il buon momento a favore del Futsal Vasto è la traversa centrata da Notarangelo al 20°.

Il nervosismo dei padroni di casa è palpabile, prima viene ammonito Di Donato, poi al 24° arriva il doppio giallo per Gaspari, espulso; con il conseguente tiro libero Di Nicola fissa il punteggio sul 5-0. C'è anche il tempo per il 6-0 di al 29°. Prima del triplice fischio seconda traversa colpita da Notarangelo. Altro sabato amaro per il Futsal Vasto, che non riesce più a vincere.

28ª GIORNATA SERIE C1

Dynamo Faras C5 0-7 Sport Center Celano C5

Futsal Celano C5 4-3 Atletico Silvi C5

Futsal Vasto C5 0-6 La Fenice C5

Lions Bucchianico C5 0-5 Hatria Team C5

Lisciani Teramo C5 3-4 Academy L'Aquila C5

Minerva C5 1-5 Città Di Chieti C5 (RINVIATA)

Orione Avezzano C5 3-5 Sulmona Futsal C5

Riposo: Futsal Lanciano C5

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 63

Sport Center Celano C5 61

Futsal Celano C5 59

Atletico Silvi C5 49

Futsal Lanciano C5 47

Minerva C5 47

Hatria Team C5 44

Orione Avezzano C5 40 (una partita in più)

Lisciani Teramo C5 33

Academy L'Aquila C5 31 (una partita in più)

Città Di Chieti C5 26

Futsal Vasto C5 20

La Fenice C5 19

Lions Bucchianico C5 12

Dynamo Faras C5 9