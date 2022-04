Brusca frenata dell’Ortona, il San Salvo vince all’ultimo minuto e sale al 4° posto

SAN SALVO - Emozioni contrastanti per Ortona e San Salvo nella 24ª giornata del girone C del campionato di Promozione.

Grande delusione per l'Ortona, che viene fermato sull'1-1 al "Valle Anzuca" di Francavilla e vede sfumare quasi definitivamente il 1° posto per la contemporanea vittoria dell'Union Fossacesia contro il Bucchianico (3-0). A due giornate dal termine della fase regolare ci vuole davvero un'impresa per recuperare i 5 punti che separano i gialloverdi dalla vetta; facile pensare che la squadra di mister Savini disputerà i play-off.

Gli stessi che potrebbe giocare un San Salvo da sogno, che trascinato da un grande pubblico al "Bucci" di San Salvo batte l'Elicese di corto muso (1-0) con un gol arrivato nel finale di gara. Dopo un primo tempo un po' faticoso, i biancazzurri nella ripresa hanno detto la loro venendo premiati negli ultimi secondi; su un calcio d'angolo, in mischia, in area, è arrivata la rete decisiva di Triglione. Ora il San Salvo è 4°, a due turni dalla fine i play-off sono un sogno concreto.

L'Athletic Lanciano, già retrocesso in Prima Categoria, viene invece sconfitto in casa 3-1 dal Val Di Sangro.

24ª GIORNATA PROMOZIONE, GIRONE C

Atessa 0-3 Miglianico

Athletic Lanciano 1-3 Val Di Sangro

Casolana 1-1 Scafapassocordone

Francavilla 1-1 Ortona

San Giovanni Teatino 1-1 Tollese

San Salvo 1-0 Elicese

Union Fossacesia 3-0 Bucchianico