Andrea Iannone torna in pista l’8 maggio a Misano con l’Aprilia

VASTO - Andrea Iannone, dopo una lunga astinenza, l'8 maggio tornerà in pista a Misano in sella all'Aprilia. Il pilota vastese, squalificato per doping dal 10 novembre 2020, insieme a Max Biaggi e Lorenzo Salvadori, collaudatore dell'Aprilia, vestirà i panni del coach in un corso di guida offerto dalla casa motociclistica di Noale a piloti amatoriali.

Nella fattispecie, Iannone seguirà 4 partecipanti, in quattro sessioni da 20 minuti girerà in pista insieme a loro su un Aprilia RSV4 Factory per mostrargli le migliori traiettorie da seguire e fornirgli suggerimenti utili per essere il più veloci possibile.

L'"Aprilia Pro Experience" sarà anche un'occasione per il motociclista abruzzese, il quale potrà tornare a girare in pista. Iannone è stato sospeso il 17 dicembre 2019 e sarà squalificato fino al 16 dicembre 2023, quando avrà 34 anni; è ancora presto per ipotizzare un suo ritorno in MotoGP, ma intanto "The Maniac" non abbandona il mondo delle moto.