Vasto, in tanti in visita agli Altari della Reposizione - GALLERY

VASTO - La visita agli Altari della Reposizione, tradizionalmente chiamati "Sepolcri" è uno degli appuntamenti più coinvolgenti, per i vastesi, della Settimana Santa. Anche ieri sera in tanti hanno raggiunto le diverse chiese sparse nella città per fermarsi anche per solo qualche istante davanti agli altari in cui è conservata l’eucarestia.

Ogni parrocchia ha scelto un particolare tema di riflessione per allestire il proprio altare. Come da tradizione vengono allestiti gli altari della reposizione anche nelle chiese che restano chiuse per gran parte dell’anno ma che, in questo giorno, vengono visitate con una particolare attenzione dai fedeli, come Sant’Anna, la chiesa di Santa Filomena, della SS. Annunziata o quella della Trinità.

Questa sera è attesa anche la processione del Cristo Morto per le strade principali della città. In questo periodo forte e caratteristico della cristianità, quella di oggi viene chiamata "la giornata del silenzio".

(Nella gallery foto degli Altari della Reposizione di Vasto e Chieti)