Vasto, dopo due anni è tornata a svolgersi la Processione del Venerdì Santo - GALLERY

VASTO - E' tornata a svolgersi a Vasto, questa sera, uno degli eventi più sentiti della Pasqua vastese, la processione del Venerdì Santo.

Dopo il blocco di due anni, dovuto alla pandemia, questa sera per le vie di Vasto ha sfilato la statua del Cristo Morto, seguito dalla statua della Madonna Addolorata, portati a spalla dalle confraternite della città, e a seguire i simboli della passione.

Tanta la gente ferma ai bordi delle strade per seguire il passaggio della processione, che ha preso il via alle ore 19 uscendo dalla parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio, per poi seguire il seguente percorso: corso Dante, corso Palizzi, via Crispi, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, Corso Nuova Italia, piazza Rossetti, corso De Parma e infine l'arrivo, davanti alla cattedrale di San Giuseppe.