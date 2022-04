San Salvo, i bimbi dell’asilo comunale sotto gli alberi per un picnic con mamma e papà

SAN SALVO - All’ombra degli alberi per un picnic con mamma e papà. Protagonisti i bimbi dell’asilo nido comunale Bambi e i loro genitori, per un’iniziativa dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis, per gli auguri di Buona Pasqua.

E’ stata anche l’occasione per illustrare le attività che caratterizzeranno i prossimi mesi prima della conclusione dell’anno scolastico e per le prospettive in programma a settembre.

“E’ bellissimo stare con i più piccoli della Città. I loro sorrisi, le loro grida e il loro unico modo di dimostrare il loro affetto sono una ricarica umana davvero irrinunciabile” ha detto il sindaco nel dare il suo benvenuto.

“Attenzione dimostrata dalle opere pubbliche che sono state realizzate in questi anni per il mondo della scuola per la loro sicurezza nel rispetto dell’ambiente” ha sottolineato il sindaco.