Infissi e serramenti nuovi: sfruttate lo sconto del 50% in fattura da Urban Green Abruzzo

Urban green Abruzzo è un’azienda con sede a San Salvo che offre diversi tipi di servizi utili sia ai privati che al pubblico. Complice la lunga esperienza nel settore di Antonio, il proprietario, ad oggi l’attività si basa principalmente sulla costruzione di infissi, serramenti e ringhiere su misura, ma si può scegliere anche tra una grande varietà di tipi di tende: da sole, bioclimatiche e pergotende. In questo periodo, inoltre, è importante ricordare che si può usufruire della normativa statale del 50% di sconto subito in fattura, anche per quanto riguarda l’installazione di particolari tipi di zanzariere.

L’operosità e la manualità di Antonio, insieme alla precisione e alla cura di Vanessa sua moglie, sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta rispettando tempistiche e suggerendo le migliori soluzioni alle diverse esigenze. E questo vale anche per il settore pubblico. Infatti Urban Green Abruzzo si occupa di arredo urbano: allestimento di parchi e aree verdi, scivoli, recinzioni, altalene, cestini, ma anche aree fitness, percorsi salute e agility dog. In più, dato che l'azienda è da sempre molto attenta alle novità del mercato soprattutto in materia di dispositivi smart e tech è interessante segnalare che nell'ambito urbano è possibile anche l'installazione delle panchine con wifi integrato, adatte a quelle città che vogliono stare al passo con i tempi e dedicare delle vere e proprie zone di comfort ai propri cittadini.

Per saperne di più sui loro servizi ed avere un preventivo completo sui vostri serramenti o infissi potete contattarli al 338 334 8843 oppure passare nel negozio di via grasceta 25/A a san salvo.

