Casalbordino: abbandono dei rifiuti, multati dalla polizia locale

CASALBORDINO -A seguito di segnalazioni da parte di cittadini, la polizia locale di Casalbordino nelle persone del M.M.A. Bernardo Bernabeo e M.M.A. Rocco Sergio Tullio, unitamente a personale della Protezione Civile di Casalbordino, hanno trovato grossi quantitativi di materiale abbandonato di vario tipo su siti privati del territorio.

“A fine di articolate indagini, con la collaborazione di soggetti di altre località della nostra regione, sono state trovate le prove per risalire agli autori degli abbandoni, prontamente sanzionati e conseguentemente intimati alla rimozione dei rifiuti”, afferma Bernardo Bernabeo.

“Nonostante le croniche carenze di organico, ricorda Rocco Sergio Tullio, continueranno in modo capillare i servizi di vigilanza sul territorio al fine di scongiurare simili episodi”.

Si ricorda che l’abbandono rifiuti è reato e può costare caro, infatti, chi abbandona rifiuti in strada o ovunque lontano dalle zone predisposte alla raccolta dell’immondizia, rischia multe salate: fino a 3.000 euro, nei casi più gravi. I controlli proseguiranno senza sosta, si invitano ancora una volta i cittadini a segnalare eventuali trasgressori. Continuano numerosi le verifiche condotte sul luogo e ogni tanto si scoprono sacchi di rifiuti urbani non conferiti correttamente ai margini della strada. Anche la Protezione civile locale, come sempre, fa appello al buon senso civile, se vogliamo una città pulita, dobbiamo essere noi i primi a rispettare l’ambiente.