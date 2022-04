Vasto, studenti del Palizzi in visita all’antica città di Sepino

VASTO - Interessante uscita didattica ieri per le classi 3D turistico, 2C tecnologico e 1C economico dell'Itset Palizzi. Accompagnato dai docenti Del Rosso, Galante, Scampoli e Pizzi, il gruppo ha visitato prima il sito archeologico della città romana di Sepino, scoprendo le particolarità di questa antica città. Nel pomeriggio, visita all'anfiteatro italico di Pietrabbondante e al santuario della Madonna del Canneto a Roccavivara.

“Siamo andati - dicono gli alunni del Turistico - alla scoperta delle meraviglie del Molise, due nello specifico, Sepino e Pietrabbondante, due città che ad oggi contano pochi abitanti ma che in realtà sono delle vere e proprie perle ricche di storia, che ebbe inizio in età sannitica arrivando fino ai nostri giorni! Abbiamo approfondito lo studio effettuato sui libri con una visita guidata, all’insegna dell’avventura, della conoscenza e perché no del divertimento!”