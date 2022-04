Vasto Marina, schiuma bianca si riversa in mare nella zona della Bagnante

VASTO - Nel pomeriggio di oggi a Vasto Marina, nella zona della Bagnante, alcuni vastesi intenti a passeggiare per godersi il sole e il clima semi primaverile di questi giorni prepasquali, hanno notato e ci hanno segnalato ciò che vedete in foto: della schiuma bianca che si riversa in mare.

La sostanza si è sparsa in acqua a poca distanza da un condotto di scarico. Nulla di preoccupante... si spera!