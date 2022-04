Vasto. Incidente in località San Nicola: scontro tra auto, una finisce fuori strada

VASTO - Un incidente è avvenuto nei pressi della rampa per la Statale 16, in via Mario Molino, in località San Nicola. Coinvolte due auto, una Nissan Micra e una Fiat Punto. A bordo delle macchine c'erano solo i conducenti.

Per cause ancora in corso d'accertamento la Nissan è finita fuori strada ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e il personale del 118 che ha portato una persona in ospedale: l'uomo non ha mai perso conoscenza e per fortuna le sue condizioni non sono gravi.