Cupello, uova di Pasqua in dono per gli alunni dell’Infanzia e della Primaria

POLLUTRI - La Pasqua entra nelle scuole. Come tanti altri comuni del Vastese, anche a Pollutri gli alunni hanno ricevuto il loro uovo di pasqua da parte delle istituzioni.

Il sindaco Nicola Mario Di Carlo ha infatti portato in dono agli alunni delle Scuole dell'Infanzia e della Scuola Primaria le uova di Pasqua quale augurio di gioia e serenità per loro e le famiglie per l'imminente periodo festivo.