Allievi regionali U16: la Bacigalupo Vasto Marina vince il titolo con due giornate d’anticipo

VASTO - Fa festa la Bacigalupo Vasto Marina, che vince con due giornate d'anticipo il campionato Allievi regionali U16. La vittoria per 3-0 sull'Academy L'Aquila e la concomitante sconfitta della Fater Angelini, 2ª in classifica, consegnano il titolo al club biancazzurro, il quale torna a laurearsi Campione dopo tre anni; nel giugno 2019 arrivò infatti la vittoria dei Giovanissimi regionali Under 14.

Mai in discussione il match contro gli aquilani, la squadra vastese passa in vantaggio già nel primo tempo con Samuele Di Martino, su assist di Andrea Tracchia, Nikolò Marino realizza il 2-0 con una conclusione dal limite dell'area e il 3-0 finale porta la firma di Alessandro Riganelli.

Con questo successo diventano ben 12 le vittorie della squadra allenata da Giancarlo Rapino in 14 partite, 57 i gol fatti (almeno 16 in più di qualsiasi altra squadra del girone) e 16 quelli subiti (miglior difesa, insieme a quella della Fater Angelini). Numeri che certificano il dominio della Bacigalupo.

Agguanta il 4° posto, invece, la Virtus Lanciano che batte 7-0 la River Chieti '65 e la scavalca in classifica.

ALLIEVI REGIONALI, GIRONE UNICO (16ª GIORNATA)

Bacigalupo Vasto Marina U16 3-0 Academy L'Aquila U16

Union Fossacesia U16 1-2 Villa 2015 U16

Gladius Pescara U16 3-2 Fater Angelini Abruzzo U16

Virtus Lanciano U16 7-0 River Chieti '65 U16

Riposo: Spoltore U16

CLASSIFICA

Bacigalupo Vasto Marina U16 37

Fater Angelini Abruzzo U16 29

Gladius Pescara U16 26

Virtus Lanciano U16 22 (una partita in più)

River Chieti '65 U16 21

Academy L'Aquila U16 19

Villa 2015 U16 11

Union Fossacesia U16 10 (una partita in più)