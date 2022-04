Vasto, sabato 16 aprile si apre la caccia "all’uovo" alla Marina

VASTO - Grande festa a Vasto Marina, sabato 16 aprile ci sarà infatti una caccia alle "uova di Pasqua " realizzate dalla Gelateria La Dolce Vita e Pasticceria Pannamore.

Una caccia al tesoro un po' diversa organizzata dal Consorzio Vivere Vasto Marina con delle sorprese davvero singolari messe in palio dai commercianti e operatori turistici Vastesi, dal buono per una cena in pizzeria all'aperitivo in riva al mare con ombrellone e lettini.

Il punto di ritrovo sarà la Pinetina sul lungomare Cordella alle ore 15, parteciperanno circa 50 ragazzi che saranno divisi in gruppi coordinati dalle ragazze dello Scacciapensieri, seguiranno giochi di società e di movimento.

L'evento Patrocinato dal Comune di Vasto è gratuito grazie al contributo del consorzio Vivere Vasto Marina e del negozio Sbirulino di Vasto.