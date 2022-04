Vasto Basket, annuncio a sorpresa: ufficializzato l’addio di Andrea Murolo

VASTO - A sorpresa, nella tarda serata di ieri, la Vasto Basket ha annunciato l'addio di Andrea Murolo. La società aragonese, sui propri social, ha infatti scritto: «Si comunica che da questa sera Andrea Murolo non è più un giocatore Vasto Basket. La società augura ad Andrea le migliori fortune sia in campo che nella vita».

L'ormai ex numero 17 biancorosso chiude la sua avventura a Vasto Basket da 2° miglior marcatore del roster di coach Di Salvatore con 302 punti messi a segno in 22 partite e da 3° miglior giocatore per media punti a gara (13.7). Nell'ultimo periodo il suo rendimento è un po' calato, 8.2 la media punti delle ultime 5 gare a fronte della media di 15.35 punti relativa alle precedenti 17 partite.

Il sodalizio vastese affronterà dunque l'ottavo dei play-off contro la Robur Basket Osimo e gli eventuali turni successivi senza Murolo.