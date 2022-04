Juniores provinciali: il San Salvo non si ferma più, centrata l’8ª vittoria consecutiva

SAN SALVO - Il San Salvo Under 19 è davvero inarrestabile. La squadra biancazzurra, nella 20ª giornata del campionato Juniores provinciali, ha battuto 4-1 i pari età del Val Di Sangro centrando l'8ª vittoria consecutiva.

Ancora una volta protagonista con una doppietta Pietro Menna, sono così 6 gol nelle ultime 5 partite per lui, non è andato a segno solo nello scorso match contro la Casolana; di Momo Seck e Stefano Turchi le altre reti. I sansalvesi restano così al comando con 7 punti di vantaggio sul Miglianico 2°.

Fa due passi in avanti, invece, la Virtus Anxanum che grazie al successo per 11-1 sul Paglieta, ultimo in classifica, sale al 6° posto in classifica approfittando delle contemporanee sconfitte di Guardiagrele e Val Di Sangro.

JUNIORES PROVINCIALI, CHIETI - GIRONE UNICO (20ª GIORNATA)

Virtus Anxanum U19 11-1 Paglieta U19

Atessa U19 2-0 San Giovanni Teatino U19

Miglianico U19 8-2 Scerni U19

Tollese U19 3-1 Lupi Marini U19

Villa Santa Maria U19 1-5 Virtus Castel Frentano U19

Casolana U19 3-1 Guardiagrele U19

San Salvo U19 4-1 Val Di Sangro U19

CLASSIFICA

San Salvo U19 53

Miglianico U19 46

Atessa U19 40

Virtus Castel Frentano U19 37

San Giovanni Teatino U19 36 (una partita in meno)

Virtus Anxanum U19 34

Guardiagrele U19 33 (una partita in meno)

Val Di Sangro U19 32

Casolana U19 24 (una partita in meno)

Scerni U19 23 (due partite in meno)

Tollese U19 23

Villa Santa Maria U19 8 (una partita in meno)

Lupi Marini U19 6

Paglieta U19 1