Il 24 aprile "Corriamo per la ricerca" con la Podistica Vasto

VASTO - "Corriamo per la Ricerca" è in programma a Vasto domenica 24 aprile. Organizzata dalla locale Podistica e patrocinata dall'Amministrazione Comunale, la manifestazione è stata presentata stamane, a Palazzo di Città, dal Presidente della Podistica Vasto Daniele Altieri e dal responsabile cittadino dell'associazione per la ricerca sul cancro Francesco Iannucci.

A fare gli onori di casa il Sindaco Francesco Menna e l'Assessore allo Sport Carlo Della Penna.

"Un'occasione unica per fare 2 cose buone insieme - è stato sottolineato nel corso della presentazione di stamane - stare in forma e soprattutto contribuire alla ricerca contro il cancro dato che l'intero ricavato andrà all'Airc".

Si tratta di una gara podistica non competitiva, con due percorsi, uno di 8 chilometri e un altro (camminata) di 4 chilometri.

Per le iscrizioni (10 euro) 393.9390672, www.timingrun.it.

Il ritrovo è stato fissato in Piazza Rossetti, domenica 24 aprile, alle ore 8. La partenza alle 9. Numerosi i premi.