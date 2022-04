H2O Sport, grande prova di Vanessa Cappellone ai Campionati italiani junior di nuoto sincronizzato

VASTO - Grandi soddisfazioni per l'H2O Sport di Vasto ai Campionati Italiani invernali di nuoto sincronizzato, svoltosi a Ostia. Nella categoria Junior si è distinta Vanessa Cappellone che negli esercizi Obbligatori ha ottenuto il 55° posto su 287 partecipanti, piazzamento che gli vale l'accesso ai Campionati estivi di Riccione, che si svolgeranno tra il 19 e il 22 maggio.

Nella stessa gara è finita più in basso in graduatoria, in 218ª posizione, Maria Chiara D'ecclesia, la quale ha comunque riconfermato il punteggio di ammissione.

Il sodalizio vastese sorride anche nella categoria Esordienti A. Giulia Racano (172ª su 401 atlete), Sofia Pennati (241ª/401), Chiara Crimaldi (249ª/401), Sofia Boschetti (267ª/401) e Aurora Paone (346ª/401), alla loro prima gara nazionale hanno infatti riconfermato il punteggio di ammissione e strappato il pass per i Campionati Italiani estivi in programma dal 21 al 24 luglio a Busto Arsizio.