“Grazie a tutti i clienti che hanno avuto fiducia in noi”: 25 anni per l’Ottica Piorelli

Quando il gusto, la professionalità e la continua ricerca dell’innovazione si incontrano nasce quella che a tutti gli effetti può essere considerata un’impresa di successo, qualsiasi sia il suo settore di riferimento. Se poi, a queste qualità, aggiungiamo il perfezionismo e la cordialità di uno staff preparato e competente, abbiamo quella che con gli anni diventerà un’attività storica: quel tipo di impresa che instaura con i propri clienti un rapporto di fiducia e rispetto inalterabili nel tempo. É ciò che ha dimostrato l’Ottica Piorelli con i suoi 25 anni di attività.

Questo mese, per la precisione il 14 aprile, la boutique ottica vastese taglia questo importante traguardo, dando inizio a delle scontistiche speciali per coccolare i clienti affezionati e quelli che invece avranno voglia di concedersi una nuova, piacevole esperienza di acquisto.

Fino al 30 aprile sarà infatti possibile acquistare un paio di occhiali da sole scontati del 50%, mentre con l’acquisto delle lenti per gli occhiali da vista verrà data in regalo la montatura.

Ray-ban, Gucci, Maui Jim, Stella Mc Cartney, Retrosuperfuture, Ultra limited, Lamarca, Lindberg, Moschino e Montblanc sono solo alcuni dei noti marchi tra cui potrete scegliere il vostro nuovo paio di occhiali, ma non solo. Tra le continue novità in arrivo, infatti, quest’anno anche quella dell’affiliazione al prestigioso gruppo Green Vision, che va ad affiancare il riconoscimento ottenuto già precedentemente da parte del Gruppo Zeiss come unico centro Zeiss Specialists della città.

“Un ringraziamento particolare va sicuramente a tutti i clienti che in questi anni hanno avuto fiducia in noi” ci dice il proprietario Danilo Piorelli, “dopo 25 anni di attività possiamo affermare che a gratificare è la qualità del servizio che offriamo ogni giorno”.

È inoltre bene ricordare che una costante dell’Ottica Piorelli è il continuo aggiornamento: sia a livello di tecnologie e strumentazioni disponibili per effettuare i controlli optometrici, sia a livello di formazione del personale all’interno dello store. Tutto questo, unitamente al senso di professionalità e alla cortesia di Danilo e dei suoi collaboratori, ha contribuito e continuerà a contribuire negli anni alla costruzione di un mondo in cui la soddisfazione del cliente è l’elemento cardine.

Se volete farvi un regalo e concedervi un’esperienza ricca di attenzioni e professionalità, passate in via Circonvallazione Istoniense 9/B questo mese, l’ottica è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.







