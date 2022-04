Vasto alla BIT. Mobilità, Della Penna: "Tanto si è fatto e tanta strada ancora c’è da fare"

Ieri alla BIT erano in programma altri due eventi, tra gli altri, relativi a “Lo sport, i grandi eventi e la vacanza attiva nella natura in Abruzzo", con l’intervento di Gabriele Gravina, presidente azzurri della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Manuel Estiarte campione olimpico e mondiale di pallanuoto e manager del @mancity, Gaia Sabbatini, medaglia d'oro Europei under 23 atletica 2021. Giuseppe Di Marco, presidente @legambienteabruzzo, Paolo Nicolai, olimpionico di beach volley, evento coordinato da Daniele Barone, giornalista di @skysport.

A seguire è stata la volta dell’evento denominato “Destinazione Costa dei Trabocchi", con l’intervento di Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio di Chieti Pescara Chieti-Pescara

Lido Legnini, vice presidente Camera Commercio Chieti-Pescara, Tosca Chersich, dirigente promozione Camera Commercio Chieti-Pescara, Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo e Carlo Della Penna, Assessore allo Sport e MobilitàSostenibile del Comune di Vasto.

Proprio l’Assessore Della Penna, in rappresentanza del Comune di Vasto, ha dichiarato a margine dell’incontro: ”tanto si è fatto e tanta strada ancora c’è da fare in merito alla mobilità sostenibile ed al cicloturismo legato alla nostra ViaVerde. Credo fermamente che sono proprio gli aspetti legati agli eventi sportivi, grandi o piccoli che siano, e lo sviluppo del cicloturismo il volano per rilanciare il nostro turismo lungo le meraviglie che la Costa dei Trabocchi ci offre”.