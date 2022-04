San Salvo, il candidato sindaco Mariotti: "E’ necessario gestire con cura i soldi dei cittadini"

SAN SALVO - Il candidato sindaco Giovanni Mariotti pone in evidenza quelle che, a suo dire, sono le carenze e gli sprechi dell'attuale amministrazione: "Ve li ricordate i parcometri installati nel 2016 nel centro cittadino che non sono mai entrati in funzione, le biciclette elettriche dei vigili urbani e le garitte posizionate in via A. De Gasperi e in via San Rocco che ancora oggi sono il simbolo dello spreco di questa amministrazione?

Le intenzioni erano quelle di disciplinare la sosta in centro e di avere una presenza delle polizia locale in alcuni quartieri.

Hanno letteralmente sperperato circa 130.000 euro dei contribuenti per servizi che non sono mai entrati in funzione. La conseguenza, come risultato prodotto dall'amministrazione Magnacca, è sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo una totale desertificazione del centro cittadino e carenza cronica della presenza dei vigili urbani in tutta la città. Insufficienti riguardo a bisogni e circostanze. Questi sono solo alcuni esempi dell'incapacità e inettitudine dimostrata dal centrodestra al governo della città.

Il Movimento politico per Giovanni Mariotti sindaco ritiene che le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno siano l'occasione per cambiare in meglio San Salvo gestendo con parsimonia e cura i soldi dei cittadini".