Juniores regionali: la Bacigalupo vince con una punizione di Davide Santone, perde l’Ortona

VASTO - Basta un gol su calcio di punizione di Davide Santone, alla sua 2ª rete consecutiva, alla Bacigalupo Vasto Marina per battere tra le mura amiche l'Avezzano, nella gara della 3ª giornata della seconda fase del campionato Juniores regionali.

Anche oggi tante assenze per mister Antonino, che non ha avuto a disposizione Vespasiano, Romano e Piccoli per infortunio oltre a Larivera e Fitti, ma la squadra è andata oltre le difficoltà numeriche disputando una buona partita. I gol potevano essere anche di più, ma così non è stato per alcuni interventi prodigiosi del portiere ospite e un errore dal dischetto proprio del match-winner Davide Santone.

Per l'Ortona, invece, è arrivata la 3ª sconfitta su altrettante partite, sul campo del Montesilvano. Dopo il parziale di 3-0 maturato nel primo tempo, a nulla sono bastati i gol gialloverdi di Giuseppe Colaiezzi e Stefano Palermo arrivati nella ripresa, 6-2 il risultato al triplice fischio.

Dopo 3 giornate si delinea così meglio la classifica, Montesilvano 1° a punteggio pieno con la Bacigalupo, a -3, che è la sua principale antagonista per la vetta.

Nel girone H valido per la Coppa Abruzzo goleada della Virtus Cupello, che ha battuto 6-2 il River Chieti '65. Il Casalbordino ha invece scontato un turno di riposo.

GIRONE D - TITOLO REGIONALE (3ª GIORNATA)

Montesilvano U19 6-2 Ortona U19

Bacigalupo Vasto Marina U19 1-0 Avezzano U19

CLASSIFICA

Montesilvano U19 9

Bacigalupo Vasto Marina U19 6

Avezzano U19 3

Ortona U19 0

GIRONE H - COPPA ABRUZZO (3ª GIORNATA)

Virtus Cupello U19 6-2 River Chieti '65 U19

Manoppello Arabona U19 0-1 Villa 2015 U19

Riposo: Casalbordino U19

CLASSIFICA

Villa 2015 U19 9

Virtus Cupello U19 6

Casalbordino U19 3

Manoppello Arabona U19 0

River Chieti '65 U19 0