Ieri a Vasto la “Giornata del Mare e della cultura marinara”

VASTO - Ieri, lunedì 11 Aprile, in occasione della celebrazione della “Giornata del Mare e della cultura marinara”, gli studenti delle classi 1a, 2a e 3a F dell’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti di Vasto, hanno visitato la Riserva Naturale di Punta Aderci, trascorrendo la mattinata a contatto con l’ambiente marino e costiero.

L’iniziativa, promossa dalla Guardia Costiera di Vasto e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Sezione di Vasto, è stata realizzata con l’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui, la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare.

Tenuto conto dell’imponente territorio marittimo del nostro Paese, e del forte legame tra Vasto, il suo porto e la sua costa, la Guardia Costiera ritiene che gli studenti possano essere invogliati ad identificarsi quali cittadini “attivi” del mare, vale a dire suoi tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.

Gli studenti, circa 50, sono stati accolti dal Comandante della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Stefano Varone, da una rappresentanza del gruppo ANMI, nonché dagli assessori Anna Bosco e Gabriele Barisano, i quali hanno voluto rivolgere alcune parole agli studenti in occasione della giornata.

Dopo alcune parole di ringraziamento rivolte dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, Maria Pia di Carlo, gli alunni sono stati accompagnati in una visita guidata della Riserva, grazie alla disponibilità della dott.ssa Alessia Felizzi.

Il Comandate Varone ed il Presidente del Gruppo ANMI, Luca Di Donato, ringraziano l’Amministrazione comunale e l’Istituto Rossetti per la fattiva collaborazione nell’organizzazione della giornata formativa, con l’auspicio che momenti analoghi possano essere replicati favorendo l’accrescimento della sensibilità ambientale nelle giovani generazioni.