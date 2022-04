Giovanissimi regionali: la PGS trova la 1ª vittoria della seconda fase, tris di Aquilotti San Salvo

VASTO - Al quarto tentativo l'Under 15 della PGS Vigor Don Bosco centra la prima vittoria della seconda fase del campionato Giovanissimi regionali. I giovani ragazzi allenati da Fiorenzo D'Ainzara, nella gara del girone I valido per la Coppa Abruzzo, battono 4-2 l'Atessa, in trasferta.

Federico Sacramone, su calcio di rigore, e Zurlino, al 2° gol in questa seconda fase, mettono il match sui binari giusti. I padroni di casa tornano poi in partita, ma Damiani ristabilisce il doppio vantaggio per i suoi. Dopo il momentaneo 2-3 avversario, Monteferrante fissa il punteggio sul 2-4 finale.

Nello stesso raggruppamento va avanti il duello per la vetta della classifica tra Aquilotti San Salvo e Virtus Vasto. I sansalvesi con il successo per 3-1 in casa della Virtus Cupello - Di Tullio, De Risio e Antenucci i marcatori, tutti e tre a segno per la 2ª volta nella seconda fase - continuano a mantenere un vantaggio di 2 punti sulla Virtus Vasto. Vincono infatti anche i biancorossi, con un netto 5-1 ai danni dell'Union Fossacesia che porta le firme di Fazzano (doppietta), Tomeo - 4° gol in 4 partite nella seconda fase - Cupaioli e Ventrella.

Nel girone E valido per il titolo regionale la Bacigalupo Vasto Marina perde 3-0 in casa della capolista Cantera Adriatica Pescara. I vastesi passano in svantaggio nel primo tempo su palla inattiva, nella ripresa provano a pareggiare i conti ma nel finale vengono colpiti altre due volte, in contropiede. Una sconfitta un po' amara perché interrompe la striscia di 2 risultati utili consecutivi, anche se arrivata contro una delle principali candidate al titolo.

Arriva un k.o. pure per la Virtus Lanciano, battuta 3-2 a Pineto; per i rossoneri a segno Ranieri e Tupone.

GIRONE E - TITOLO REGIONALE (4ª GIORNATA)

Olympia Cedas Sulmona U15 1-0 River Chieti '65 U15

Cantera Adriatica Pescara U15 3-0 Bacigalupo Vasto Marina U15

CLASSIFICA

Cantera Adriatica Pescara U15 10

Olympia Cedas Sulmona U15 6

River Chieti '65 U15 4

Bacigalupo Vasto Marina U15 2

GIRONE F - TITOLO REGIONALE (4ª GIORNATA)

L'Aquila Soccer School U15 3-1 Gladius Pescara 2010 U15

Pineto U15 3-2 Virtus Lanciano U15

CLASSIFICA

Pineto U15 9

L'Aquila Soccer School U15 5

Gladius Pescara 2010 U15 4

Virtus Lanciano U15 4

GIRONE I - COPPA ABRUZZO (4ª GIORNATA)

Virtus Vasto U15 6-1 Union Fossacesia U15

Atessa U15 2-4 PGS Vigor Don Bosco U15

Virtus Cupello U15 1-3 Aquilotti San Salvo U15

CLASSIFICA

Aquilotti San Salvo U15 12

Virtus Vasto U15 10

PGS Vigor Don Bosco U15 4

Atessa U15 4

Union Fossacesia U15 2

Virtus Cupello U15 0