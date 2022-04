Vasto. Impatta con lo scooter contro una macchina e finisce in terra, 18enne in ospedale

VASTO - Nessuna conseguenza grave, fortunatamente, per l'incidente avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17 in via dei Conti Ricci, nei pressi del cimitero.

Un meccanico stava provando una Volvo Station Wagon prima di riconsegnarla al cliente quando un 18enne su uno uno scooter Zip Piaggio l'ha urtato ed è finito in terra. Fortunatamente conseguenze non gravi per il giovane scooterista, portato in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e quelli della Polizia Municipale.