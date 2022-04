Vasto presente all’edizione 2022 della BIT di Milano

VASTO - Il Comune di Vasto presente all’edizione 2022 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) a Milano. L’obiettivo di questa partecipazione è quello di promuovere Vasto come meta indiscussa per le vacanze, centro attrattivo sotto il profilo culturale e paesaggistico.

“Punteremo su queste leve per promuovere il turismo nella nostra città”, ha detto il sindaco Francesco Menna. Alla BIT, - ha aggiunto il primo cittadino - vengono presentate le bellezze del nostro territorio e le opportunità di poter praticare diverse attività sulle spiagge o la bellissima Costa dei Trabocchi. E’ fondamentale promuovere Vasto come destinazione turistica, per valorizzare le opportunità che il nostro territorio offre. Non solo mare, ma un’offerta turistica a 360 gradi, attraverso l’enogastronomia, le ciclovie, la cultura e tante opportunità da vivere in vacanza o per un breve soggiorno”.

“L'amministrazione cittadina presente nello stand della Regione Abruzzo, all'interno del quale, sono ospitati gli operatori turistici del territorio. La partecipazione alla BIT di Milano consentirà - ha detto l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - di sostenere l’incremento dei flussi turistici verso Vasto, veicolandoli verso i numerosi attrattori turistici culturali e naturali. Vogliamo creare un percorso sinergico per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al consolidamento e alla crescita turistica approfittando della risonanza che in questo periodo abbiamo come territorio teso in senso lato, ovvero il territorio della meravigliosa Costa dei Trabocchi.

Hanno presenziato per l'Abruzzo tanti volti noti tra cui Niko Romito e Maccio Capatonda.

Quest'ultimo, nel corso della conferenza stampa, ha nominato diverse volte Vasto, inneggiando alle sue bellezze. E' un vero onore sentire nominare la nostra città in eventi di pregio come quello della BIT, dove ci sono auditori, professionisti del turismo, di caratura internazionale”.