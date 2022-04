Seconda Categoria, la Virtus Vasto rimonta l’Atletico Roccascalegna e si avvicina al Vasto United

VASTO - Nella 22ª giornata del girone F di Seconda Categoria è arrivato un prezioso successo per la Virtus Vasto, che ha rimontato l'Atletico Roccascalegna ultimo in classifica. Dopo essere passati in svantaggio, i biancorossi sono riusciti ad arrivare all'intervallo sul risultato di parità grazie al gol di Domenico Natarelli. Nella ripresa Umberto Bevilacqua con una doppietta - una delle due reti è arrivata su calcio di rigore - ha concretizzato il sorpasso fissando il risultato sul 3-1 finale.

Con questi 3 punti la Virtus in classifica si avvicina, portandosi a -1, al Vasto United, che non è riuscito a strappare un risultato positivo a domicilio della capolista Draghi San Luca, uscendo sconfitto 1-0, lo stesso risultato con cui settimana scorsa aveva perso la Virtus Vasto, in casa.

Le due squadre vastesi, a 4 giornate dalla fine, sono entrambe ancora in corsa per un piazzamento con cui evitare i play-out. Vasto United e Virtus Vasto hanno rispettivamente 3 e 4 punti di ritardo dalla Virtus Rocca San Giovanni 9ª. Il prossimo turno, in programma sabato, sarà cruciale perchè la Virtus Vasto riceverà in casa proprio la Virtus Rocca San Giovanni, mentre il Vasto United ospiterà l'Atletico Roccascalegna, il quale è ad un passo dall'aritmetica retrocessione in Terza Categoria.

22ª GIORNATA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Atletico Roccascalegna 1-3 Virtus Vasto

Draghi San Luca 1-0 Vasto United

Odorisiana 1-0 Casalanguida

San Buono 2-1 Altinese

Trigno Celenza 5-4 Villa Santa Maria

Unione Sportiva Gissi 2-0 Torrebruna

Rocca San Giovanni 2-0 Montazzoli

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Draghi San Luca 42

Unione Sportiva Gissi 38

Casalunguida 37

Altinese 36

Odorisiana 35

Trigno Celenza 34 (due partite in meno)

Torrebruna 32 (una partita in meno)

Montazzoli 31

Virtus Rocca San Giovanni 28

Vasto United 25

Virtus Vasto 24

Villa Santa Maria 24

San Buono 17 (una partita in meno)

Atletico Roccascalegna 7