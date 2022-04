San Salvo. L’invito alla cittadinanza al canto del Miserere

In occasione del Venerdì Santo 2022 le associazioni NEW GENERATION, COMPLESSO BANDISTICO CITTA’ DI SAN SALVO e il CENTRO ANZIANI “Evaristo Sparvieri” stanno allestendo il canto del Miserere. Per quest’anno viste le disposizioni relative alla prevenzione del contagio da Covid il canto del miserere avverrà in forma esclusivamente statica in piazza San Vitale.

Con l’obiettivo di diffondere e confermare questa tradizione le associazioni INVITANO LA CITTADINANZA a partecipare volontariamente come CANTORI o MUSICISTI per l’evento.

Per comunicare la propria adesione ed avere informazioni potete utilizzare i seguenti contatti: per i cantori ai numeri di telefono 3474890770 e 3479181775. Per i musicisti al 3201471301