Allievi regionali: la Virtus Vasto ancora a valanga, 2ª vittoria di fila per la Bacigalupo

VASTO - Terza vittoria consecutiva e terza partita di fila con più di 4 gol segnati. Significativo il percorso della Virtus Vasto nella seconda fase del campionato Allievi regionali. Nella 4ª giornata del girone E per il titolo regionale, in casa della Gladius Pescara, è arrivata un'altra valanga di gol, i biancorossi hanno addirittura aumentato il prossimo bottino, se al 2° turno avevano segnato 5 reti (5-0 il risultato finale) e al 3° 6 (6-1 il punteggio al termine del match), questa volta hanno vinto 7-3.

In evidenza Sabin Mateescu con una tripletta e il solito Jacopo Majo, autentico trascinatore della Virtus che con un'altra doppietta ha portato a 7 le marcature personali in questa seconda fase. Nel tabellino sono finiti anche Rossi e Ricciardi, con un gol a testa.

Nel girone F per il titolo regionale, secondo successo di fila per la Bacigalupo Vasto Marina che dopo aver battuto la D'Annunzio Pescara in trasferta, una settimana fa, ne ha avuto la meglio anche in casa, vincendo 2-1. A sbloccare la gara ci ha pensato Nicolò Lemme al 25°, nella ripresa è arrivato il raddoppio di Nikolò Marino con un colpo di testa. Il gol ospite, arrivato nel recupero, non ha messo in discussione la vittoria, con la quale i biancazzurri continuano a vedere la capolista Pucetta a soli due punti di distanza.

Nel gruppo I, valido per la Coppa Abruzzo, la Virtus Lanciano batte 5-1 Aquilotti San Salvo. I rossoneri restano in corsa per il 1° posto del girone, mentre la squadra sansalvese resta a secco di punti.

GIRONE E - TITOLO REGIONALE (4ª GIORNATA)

Avezzano U17 4-1 Giulianova U17

Gladius Pescara U17 3-7 Virtus Vasto U17

CLASSIFICA

Virtus Vasto U17 10

Avezzano U17 8

Gladius Pescara U17 2

Giulianova U17 1

GIRONE F - TITOLO REGIONALE (4ª GIORNATA)

Bacigalupo Vasto Marina U17 2-1 D'Annunzio Pescara U17

Pucetta U17 7-0 Universal Roseto U17

CLASSIFICA

Pucetta U17 10

Bacigalupo Vasto Marina U17 8

D'Annunzio Pescara U17 3

Universal Roseto U17 1

GIRONE I - COPPA ABRUZZO (4ª GIORNATA)

Virtus Lanciano U17 5-1 Aquilotti San Salvo U17

Union Fossacesia U17 7-3 Atessa U17

Francavilla U17-Val Di Sangro U17 (27 aprile)

CLASSIFICA

Val Di Sangro U17 9 (una partita in meno)

Union Fossacesia U17 9

Virtus Lanciano U17 6 (una partita in meno)

Atessa U17 6

Francavilla U17 0 (due partite in meno)

Aquilotti San Salvo 0