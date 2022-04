Vastese, a Montegiorgio arriva il terzo 0-0 di fila in trasferta ma la zona play-off è vicina

VASTO - Come a Chieti e San Benedetto del Tronto, la Vastese a Montegiorgio pareggia 0-0, nel match valido per la 28ª giornata del girone F di Serie D.

Al "Tamburrini" pochissime occasioni da rete, ma ad essere andati più vicini al gol sono stati proprio i biancorossi, ad inizio ripresa, senza riuscire a sbloccare la gara.

Il pari lascia un pizzico di amaro in bocca alla squadra di D'Adderio per il divario in classifica che c'è con il Montegiorgio e per non essere riusciti a sfatare il tabù trasferta, visto che la vittoria fuori dalle mura amiche manca da 6 partite, dal 22 dicembre scorso, quando gli aragonesi riuscirono a sbancare Porto d'Ascoli.

Allo stesso tempo la Vastese si conferma una squadra "ragioniera", capace, per la 5ª volta consecutiva lontano dall'Aragona, di strappare un punto prezioso, che le permette di accorciare sul Notaresco, al momento proprietario del 5° posto, sconfitto dal Chieti.

28ª GIORNATA

Atletico Terme Fiuggi 1-0 Castelnuovo Vomano

Aurora Alto Casertano 1-2 Vastogirardi

Montegiorgio 0-0 Vastese

Pineto 1-1 Alma Juventus Fano

Recanatese 3-0 Porto D'Ascoli

Notaresco 1-2 Chieti

Sambenedettese 3-2 Matese

Tolentino 1-0 Castelfidardo

Trastevere 2-0 Nereto

CLASSIFICA

Recanatese 57 (una partita in meno)

Trastevere 51

Tolentino 50

Atletico Terme Fiuggi 47

Notaresco 43

Vastese 42

Chieti 42

Pineto 40 (due partite in meno)

Porto d'Ascoli 39 (una partita in meno)

Sambenedettese 39 (una partita in meno)

Vastogirardi 36 (quattro partite in meno)

Matese 36

Alma Juventus Fano 35

Castelnuovo 35

Montegiorgio 34 (una partita in meno)

Castelfidardo 31

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7