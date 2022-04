Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Ultima domenica di sport prima di Pasqua, le sorprese sono dietro l'angolo. La Vastese non deve sottovalutare la trasferta di Montegiorgio, in Eccellenza turno fondamentale per il Casalbordino per l'obiettivo salvezza. Nel programma del giorno anche l'ultimo match della fase ad orologio della Vasto Basket e le partite del settore giovanile del futsal.

CALCIO

Serie D, girone F: Montegiorgio-Vastese (ore 15:00; Stadio Comunale Pianarelle Tamburrini di Montegiorgio)

Eccellenza: Sambuceto-Bacigalupo Vasto Marina-Spoltore (ore 15:00; Arena Viola nella Cittadella dello Sport di Sambuceto)

Eccellenza: Lanciano Calcio-Villa 2015 (ore 15:00; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Eccellenza: Casalbordino-Capistrello (ore 15:00; Stadio Comunale di Casalbordino)

Eccellenza: Avezzano-Virtus Cupello (ore 15:00; Stadio Dei Marsi di Avezzano)

Promozione, girone C: Ortona Calcio-Athletic Lanciano (ore 16:00; Stadio Comunale di Ortona)

Promozione, girone C: Tollese-San Salvo (ore 16:00; Stadio Gigino Di Pillo di Tollo)

Seconda categoria, girone F: Draghi San Luca-Vasto United (ore 16:00; Stadio Comunale Fonte Cicero di Atessa)

Seconda categoria, girone F: Atletico Roccascalegna-Virtus Vasto (ore 16:00; Campo Andrea di Aia di Rocco)

BASKET

Serie C gold, fase ad orologio: Vasto Basket-NB Aquilano (ore 18:00; PalaBCC di Vasto)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, Vasto - girone unico: Sporting San Salvo U15-La Cantera Gissi U15 (ore 10:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti - girone unico: Francavilla U15-Ortona U15 (ore 17:30; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla al Mare)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone E, titolo regionale: Cantera Adriatica U15-Bacigalupo Vasto Marina U15 (ore 10:30; Stadio Adriano Caprarese di Spoltore)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone F, titolo regionale: Pineto U15-Virtus Lanciano U15 (ore 10:30; Stadio Comunale Druda di Pineto)

Giovanissimi regionali U15, seconda fase - girone I, Coppa Abruzzo: Virtus Cupello U15-Aquilotti San Salvo U15 (ore 10:30; Stadio Comunale di Cupello)

Allievi regionali U17, seconda fase - girone E, titolo regionale: Gladius Pescara-Virtus Vasto U17 (ore 18:00; Stadio Donati-Rancitelli di Pescara)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, girone B: Vigor Lanciano C5 U15-Futsal Vasto C5 U15 (ore 09:30; Palasport Fossacesia)

Under 17 regionale, girone B: Futsal Vasto C5 U17-Tombesi Ortona C5 U17 (ore 10:30; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

Under 17 regionale, girone B: Roccaspinalveti C5 U17-Vigor Lanciano C5 U17 (ore 16:00; Palasport di Roccaspinalveti)

Under 19 regionale, girone unico: Vigor Lanciano C5 U19-La Fenice C5 U19 (ore 12:00; Palasport Fossacesia)