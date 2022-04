Cupello. La scuola in Via Marruccina verrà demolita, riqualificata e consolidata

CUPELLO - Affidati i lavori per le opere di demolizione, riqualificazione e consolidamento dell’edificio scolastico in Via Marruccina", così in una nota apparsa sulla pagina facebook istituzionale del comune di Cupello. "Come a tutti noto, il complesso scolastico non è utilizzato dalla metà del 2000 a causa di un dissesto generale della struttura, deturpato ulteriormente dagli atti vandalici che hanno interessato l’edificio nel corso degli anni e che lo hanno reso pertanto inagibile, costringendolo, tra l’altro, in uno stato di avanzato degrado. I lavori comprenderanno la demolizione dell’edificio scolastico con la riqualificazione dell’area recuperata e il consolidamento della palestra, che è l’unica parte recuperabile e che sarà messa a disposizione della nostra Comunità".