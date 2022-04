Il Lanciano rimonta nel finale, sfumata la salvezza diretta per il Casalbordino

CASALBORDINO - Se l'è vista brutta il Lanciano, che nella gara vadila per la 31ª giornata è arrivata a pochi minuti dal termine sotto di un gol contro l'ultima in classifica, il Villa 2015.

Nel finale però la squadra rossonera è riuscita a far valere la propria superiorità tecnica ribaltando il match con un colpo di testa di Bocchio e una bella azione personale di Rei, che, partito dalla fascia destra, ha saltato due uomini ed è rientrato sul mancino battendo a rete. Evitato un passo falso che sarebbe stato pesante in ottica play-off.

Disputerà i play-out, invece, il Casalbordino, che tra le mura amiche si fa battere 1-0 dal Capistrello. Giocano un buon match i giallorossi, ma dopo essere passati in svantaggio alla mezz'ora di gioco non riescono a rientrare in partita. A 3 giornate dalla fine la distanza dall'ultimo posto valido per la salvezza diretta è di 9 punti, il Casalbordino ha gli scontri diretti a sfavore con il Sambuceto 13°, ma non con la Renato Curi Angolana, la quale ha gli stessi punti del Sambuceto; non c'è dunque la certezza matematica ma i casalesi sono ormai quasi sicuri di dover passare per gli spareggi salvezza.

Gli stessi che affronterà anche la Bacigalupo Vasto Marina, che proprio a Sambuceto incassa l'ennesima beffa. I biancazzurri vanno in vantaggio due volte, prima De Vizia firma lo 0-1, poi Letto risponde al momentaneo pareggio dei padroni di casa, ma negli 17 minuti subiscono l'incredibile rimonta, sconfitta maturata a 4' dalla fine.

La Virtus Cupello resiste per poco più di un tempo in casa della capolista Avezzano, va anche vicino al sorprendente vantaggio a inizio ripresa, ma poi il grande valore della squadra di casa esce fuori e per i rossoblù arriva una sconfitta di 2-0.

31ª GIORNATA

Alba Adriatica 1-1 Torrese

Avezzano 2-0 Virtus Cupello

Casalbordino 0-1 Capistrello

Giulianova 5-1 Montesilvano

Il Delfino Curi Pescara 0-2 Spoltore

Lanciano 2-1 Villa 2015

Pontevomano 3-3 L'Aquila

Renato Curi Angolana 3-1 Penne

Sambuceto 3-2 Bacigalupo Vasto Marina

CLASSIFICA

Avezzano 69 (una partita in meno)

Giulianova 61

L'Aquila 60

Torrese 58

Lanciano 48

Alba Adriatica 45 (una partita in meno)

Il Delfino Curi Pescara 44

Capistrello 43

Pontevomano 42

Montesilvano 42

Virtus Cupello 41

Sambuceto 40

Renato Curi Angolana 40

Spoltore 38

Penne 33 (due partite in meno)

Casalbordino 31

Bacigalupo Vasto Marina 28

Villa 2015 12