Vasto. Donna accusa un malore in chiesa, portata via con elisoccorso - VIDEO

VASTO - Donna di mezza età accusa un malore in chiesa e viene trasferita in elisoccorso a Chieti. E' accaduto nel pomeriggio di oggi presso la parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio da Padova. E' stata portata via in ambulanza verso il campo sportivo attiguo alla chiesa dei Salesiani dove l'aspettava l'elisoccorso per portarla all'ospedale di Chieti. Sono intervenuti il personale del 118 e la della Polizia Municipale.