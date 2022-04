Vasto: domani i funerali di Maria Di Stefano

VASTO - Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16:30 nella chiesa di Santa Maria del sabato Santo i funerali di Maria Di Stefano, la 64enne che mercoledì mattina in via Giulio Cesare è stata investita da un 49enne colto da un malore alla guida.

Il dolore e lo sconforto a Vasto per la morte di Maria Di Stefano è ancora tanto così come l’incredulità per una morte così inaspettata.