Monteodorisio. Approvato progetto per la messa in sicurezza del parcheggio Papa Giovanni Paolo II

Nella seduta della Giunta comunale di ieri, è stato approvato il Progetto per la messa in sicurezza del Parcheggio “Papa Giovanni Paolo II”, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo di € 220.890,50. Un intervento mirato al consolidamento delle strutture fondali, con opere di drenaggio.

“Grazie a questi interventi strutturali avremo la possibilità di ricavare al piano terra un locale polivalente con servizi igienici annessi, a servizio del Santuario Madonna delle Grazie e dell’intera comunità. Un’opera fortemente voluta in risposta alle criticità rilevate, soprattutto per la presenza di acqua che stagna al secondo livello sotto-strada”, cos'ì inuna nota il vice Sindaco, Alessandro Mucci.