Futsal Vasto, perso lo scontro diretto contro L’Aquila: la zona salvezza è più lontana

VASTO - È un altro sabato amaro per il Futsal Vasto, che con la sconfitta per 6-2 sul parquet dell'Academy L'Aquila incassa un duro colpo nella lotta per la salvezza diretta, senza passare per i play-out.

I biancorossi avrebbero potuto accorciare le distanze dal 10° posto, l'ultimo che non porta agli spareggi salvezza e occupato proprio dagli aquilani, ma con il k.o. nello scontro diretto, a tre giornate dalla fine, vedono allungarsi il divario a 8 punti, seppur L'Aquila avrà un turno riposo da scontare nella 29ª giornata.

La partita è stata un po' lo specchio del complicato momento che stanno attraversando Colombaro e compagni, alla 4ª sconfitta consecutiva. I due gol degli aragonesi sono arrivati solo nel finale e portano entrambi la firma del baby Notarangelo. Il giovane dell'Under 19, classe 2004, ha trovato la prima rete a 3' minuti dalla fine, poi si è ripetuto qualche secondo prima del triplice fischio.

Ora il Futsal Vasto dovrà dare tutto nei prossimi due scontri diretti contro La Fenice e Città Di Chieti, solo con due vittorie potrà sperare ancora nella salvezza diretta.

Il Futsal Lanciano, in piena corsa per un posto ai play-off, è stato invece fermato dal Covid. Alcuni casi riscontrati nella squadra rossonera hanno infatti fatto saltare la delicata trasferta di Sulmona contro la capolista.

27ª GIORNATA SERIE C1

Academy L'Aquila C5 6-2 Futsal Vasto C5

Atletico Silvi C5 11-6 Dynamo Faras C5

Hatria Team C5 4-1 Orione Avezzano C5

La Fenice C5 2-2 Minerva C5

Sport Center Celano C5 3-2 Lions Bucchianico C5

Sulmona Futsal C5-Futsal Lanciano C5 (RINVIATA)

Città Di Chieti C5 2-3 Futsal Celano C5

Riposo: Lisciani Teramo C5

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 59 (due partite in meno)

Sport Center Celano C5 58 (una partita in meno)

Futsal Celano C5 56 (una partita in meno)

Atletico Silvi C5 49 (una partita in meno)

Minerva C5 47 (una partita in meno)

Futsal Lanciano C5 46 (una partita in meno)

Hatria Team C5 41 (una partita in meno)

Orione Avezzano C5 40

Lisciani Teramo C5 33 (una partita in meno)

Academy L'Aquila C5 28

Futsal Vasto C5 20 (una partita in meno)

Città Di Chieti C5 20 (due partite in meno)

La Fenice C5 16 (una partita in meno)

Lions Bucchianico C5 12 (due partite in meno)

Dynamo Faras C5 9 (una partita in meno)