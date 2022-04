Casalbordino. Da lunedì aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale

Dal giorno 11.04.2022 sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Piccolo Principe” di Casalbordino per l’anno educativo 2022-2023: per essere ammessi al nido debbono essere soddisfatte le condizioni stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Casalbordino con deliberazione n. 02 del 27.01.2022.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line del Comune di Casalbordino e affisse presso l’asilo nido, entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del bando; nei successivi sette giorni gli interessati possono presentare ricorso scritto.

Gli ammessi al servizio riceveranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, apposita comunicazione con conferma dell’iscrizione.

Le graduatorie sono uniche e saranno utilizzate nel corso dell’anno per integrare i posti resisi vacanti.

Le tariffe, legate alla frequenza, sono quelle determinate dalla Giunta comunale di Casalbordino con la deliberazione n. 124 del 04.11.2021;

Le domande di iscrizione dovranno essere prodotte sul modello predisposto dagli Uffici e allegato al presente avviso.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 31.05.2022 .

Le istanze potranno essere prodotte:

1. mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Casalbordino;

2. trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo: unionedeimiracoli@legalmail.it;

3. trasmesse a mezzo mail al seguente indirizzo: unionedeimiracoli@gmail.com (la casella ordinaria non assicura l’avvenuta consegna del documento, per cui la trasmissione resta nella piena responsabilità degli interessati);

Gli interessati troveranno assistenza presso lo sportello del Segretariato sociale nei giorni del martedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (anche a mezzo telefono 0873/921914).

L’Ufficio delle politiche sociali del Comune di Casalbordino potrà fornire chiarimenti ai seguenti recapiti:

• 0873 -921906/07

• politichesociali@casalbordino.info