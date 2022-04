"San Salvo è una squadra", De Nicolis raduna le forze del centrodestra cittadino - VIDEO

SAN SALVO - "San Salvo è una squadra. Coerenza, impegno, esperienza, passione. Questo il perimetro di valori che definisce la nostra coalizione".

E' sotto questo slogan che il candidato sindaco Emanuela De Nicolis ha radunato questa sera, nella sua sede elettorale, i maggiori esponenti del centrodestra cittadino, ovvero il sindaco Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano e il vice sindaco Giancarlo Lippis (che solo pochi giorni fa ha ufficializzato il suo appoggio alla compagine di centrodestra per le prossime elezioni comunali che dovrebbero svolgersi il 12 giugno 2022).

"In realtà siamo già stati una squadra in questi 5 anni - ha detto Emanuela De Nicolis - siamo stati una maggioranza compatta. L'opposizione è stata inesistente. Quali valori ci hanno accompagnato in questi cinque anni? Coerenza, esperienza, impegno e passione. La coerenza: difficile da perseguire, ma fondamentale nella vita quotidiana e amministrativa. La coerenza paga ed è caratteristica principale di un buon amministratore ed è rappresentata oggi più che forte che mai da Giancarlo Lippis, che ha dimostrato di volere il bene della città e parteciperà con la lista "Noi San Salvo" che presentiamo oggi pubblicamente. L'esperienza: impersonata dal presidente del consiglio Eugenio Spadano, che è stato la nostra roccia in questi anni di amministrazione. Che parteciperà con la Lista Popolare. Terzo valore è l'impegno: qualità che riconosco in Tiziana Magnacca, che ci ha dimostrato nei fatti che se una cosa la si vuole davvero la si può ottenere. E poi la passione: l'amore per la comunità, presente in gonuno degli amministratori qui presenti, il legame stretto che ognuno ha con la propria terra. E la mia lista prende spunto da questo valore, rappresentata da un girasole che guarda sempre il sole, fonte di vita, che per me rappresenta l'interesse superiore della comunità".

"Avremo bisogno di avere sempre più incoraggiamenti in questa campagna elettorale - ha detto Eugenio Spadano - e sono sicuro che avremo in questi due mesi che restano un crescendo di presenze e consensi, perché quel che è stato fatto in questi dieci anni non è una cosa comune. E'stato entusiasmante, un esempio di amministrazione corretta, concreta e di esempio anche nei confronti dei cittadini e di chi ci osserva dall'esterno. Un ringraziamento a Giancarlo Lippis che ha rappresentato l'immagine di un'amministrazione che mantenendo il suo assetto ha detto ancora una volta alla cittadinanza 'noi ci siamo e ci saremo'".

"Se insieme si fa squadra, vince la città, e noi abbiamo fatto sempre squadra - ha detto il sindaco Tiziana Magnacca -. Il nostro obiettivo è stato quello di far sentire ogni sansalvese a casa propria e appartenente ad un progetto più grade. Abbiamo avuto una vittoria schiacciante, storica e i sansalvesi con quella vittoria ci hanno detto che erano con noi, e siccome avevamo governato già 5 anni non era un salto nel buio, come non lo sarà con Emanuela De Nicolis, che ha accanto a sè una squadra 'sostenibile' ed ha un progetto 'sostenibile' perché credibile. Abbiamo ereditato una città dilaniata da liti politiche, ingabbiata dal patto di stabilità e siamo riusciti a portare investimenti nei lavori pubblici, cosa che città ben più dotate di noi non sono riuscite a fare. E abbiamo fatto tutto non con i soldi dei cittadini, ma con fondi pubbliciLa mia lista civica è San Salvo Città Nuova, che nelle scorse amministrative è stata la più votata in assoluto".

"Non posso non lottare per la crescita di San Salvo" ha detto il vicesindaco Giancarlo Lippis, che si candiderà con la lista "Noi San Salvo".

E basandosi sullo slogan che caratterizza la campagna elettorale del centrodestra, "San Salvo è una squadra", la compagine politica ha ideato anche un VIDEO che ne evidenzia l'unità.