"Deiezioni dei cani davanti al portone di casa: bisogna multare, non a chiacchiere ma a fatti"

VASTO - Una nostra lettrice ci ha inviato una segnalazione. Ve la proponiamo.

"Proprio ieri una persona con due cani di media taglia era a spasso vicino la mia abitazione, una strada molto trafficata (fin troppo). Il punto è che i cani hanno fatto i loro bisogni e il proprietario, non con una noncuranza ma con il menefreghismo più totale, non ha raccolto nulla. Io ho il portone d'ingresso a piano terra: mi devo portare le porcherie in casa? Solo utilizzando acqua non si pulisce. Bisogna tassare questa gente! Non a chiacchiere ma a fatti! Grazie. Firmato: Una vostra lettrice"