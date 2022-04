VASTO - Il ristorante San Marco compie 40 anni. Era il 3 aprile 1982 quando l'attività apriva i battenti e l'insegna di allora era: “Pizzeria, Trattoria, Bar San Marco”. Sono passati 40 anni e da quella realtà di allora, fatta di una cucina misera, si è passati a quella proposta oggi apprezzata e riconosciuta anche da diverse guide.

"Siamo da sempre scrupolosi ed attenti alla qualità delle materie prime, chilometo zero e miglio zero - dice il titolare Nicola Fiore - e orgogliosamente posso affermare che questo passaggio è avvenuto solo grazie al sacrificio e lavoro dei miei genitori e di tutti coloro che hanno collaborato con noi, in sala e in cucina. Permettetemi di ringraziare colei che negli ultimi 25 anni ha fatto la differenza tra il vecchio e il nuovo: mia moglie Francesca con cuore, sacrificio e umiltà, sempre pronta a sacrificarsi nel ristorante ed aggiornarsi nelle varie manifestazioni organizzate dall'associazione cuochi, facendo parte del direttivo provinciale; due anni fa è stata insignita, dalla federazione italiana cuochi, del Collegium Cocorum. Ringrazio tutti i miei clienti vecchi e nuovi: solo grazie a loro siamo cresciuti professionalmente ascoltando tutte le nuove esigenze che il mercato richiedeva, dal menù vegetariano di 25 anni fa a quello vegano degli ultimi anni, passando da menù specifici per le varie intolleranze alimentari".