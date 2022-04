Vasto, "Calo fatturato e pochi segnali di ripresa, ci aspettiamo ritorno alla normalità" - VIDEO

VASTO - "Calo del fatturato delle imprese e grande sofferenza di alcuni settori, nessun segnale di ripresa e la guerra in Ucraina che ha soppresso la volontà di spendere dei consumatori".

Il quadro disegnato da Patrizio Lapenna, direttore della Confesercenti della zona del Vastese, non è roseo: "I contributi arrivati finora hanno consentito alle imprese di non chiudere, ma ora questo non basta più, ora ci aspettiamo un ritorno alla normalità".

Anche se barlumi di speranza arrivano da nuovi bandi, come quello del MISE, che mette a disposizione un contributo a fondo perduto per il commercio: "Invitiamo gli operatori a venire presso la nostra sede per presentare le domande", dice Lapenna, e nel VIDEO che segue fornisce un'analisi della situazione attuale e delle prospettive future.