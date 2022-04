Vasto. Amnesty, weekend in piazza con #IoMiAttivo

"In occasione della campagna nazionale #IoMiAttivo dedicata alle attiviste e agli attivisti di Amnesty International anche Amnesty Vasto torna in piazza. #IoMiAttivo è il riflesso della creatività, della passione e della determinazione che ci contraddistinguono", così in una nota inviata da Amnesty International - Gruppo di Vasto. "In occasione delladedicata alle attiviste e agli attivisti dianche Amnestytorna in piazza. #IoMiAttivo è il riflesso della creatività, della passione e della determinazione che ci contraddistinguono", così in una nota inviata da Amnesty International - Gruppo di Vasto.

"L'iniziativa nasce con lo scopo di far conoscere le nostre azioni quotidiane e invitare tutta la società a unirsi a noi e a confrontarsi sul tema dei diritti umani. Ogni giorno libertà, verità, giustizia e dignità vengono negate da qualche parte nel mondo. Noi non ci arrendiamo, e voi con noi. Partecipate anche voi ed entrate nel mondo di Amnesty International. Vi aspettiamo sabato 9 aprile dalle 16 alle 20 e domenica 10 aprile dalle 10 alle 13 in Piazza Diomede a Vasto, dove troverete anche i nostri gadget tematici per i Diritti Umani."