Vasto in Azione si presenta a città e territorio con un meeting point

VASTO - Vasto in Azione si presenta sul territorio per incontrare, ascoltare e parlare con i cittadini e accogliere nuovi iscritti. Sabato prossimo 9 aprile in piazza Diomede dalle ore 10 alle ore 13 sarà allestito un meeting point "dove sarà possibile conoscere più da vicino i nostri progetti, scoprire cosa facciamo, scambiare opinioni con i militanti. Sarà distribuito anche un messaggio di Carlo Calenda che invita ad unirsi a noi" dice il coordinatore cittadino Nino Fuiano.

Questa è la prima di una serie di iniziative che il partito vastese attuerà nelle prossime settimane per farsi conoscere e proporre il suo programma in un confronto continuo con la città e il territorio.