Vasto, domenica 10 aprile torna il grande jazz al Teatro Rossetti

VASTO - Domenica 10 aprile alle ore 19:00 torna il grande jazz al Teatro Rossetti di Vasto con un inedito trio del grande chitarrista e compositore olandese Reinier Baas.

Fra i suoi dischi recenti ricordiamo “Mokum In Hi-Fi” (2019) in duo con Ben van Gelder, e “Smash Hits”(2018), con van Gelder e la Metropole Orkest, vincitrice di un Grammy. Con la sua opera, prevalentemente strumentale acclamata dalla critica è del 2016, intitolata “Reinier Baas vs. Princess Discombobulatrix” e il disco del 2012 “Mostly Improvised Instrumental Indie Music” ha ottenuto un Edison Award.

La musica di Baas è caratterizzata da “imprevedibilità con un rassicurante senso della forma complessiva”. Una descrizione del New York City Jazz Record recita: “La musica è stata assemblata in modi insoliti. Armonie arcane suggeriscono Bartók o Stravinsky, ma poi le strutture si rompono e i ritmi hip-hop irrompono improvvisamente, e poi tutto diventa una raffica selvaggia e improvvisata prima di tornare a forme ordinate, anche se spigolose”.

Baas insegna al Conservatorio di Amsterdam e alla Siena Jazz University. Reinier Baas – Chitarra Clemens van der Feen – Contrabbasso Martijn Vink – Batteria

Questo concerto non è un recupero della stagione 2019/20, la prenotazione del posto è libera e non subordinata alle prenotazioni dei vecchi abbonati.

Posto unico € 15 – Studenti € 10

https://www.diyticket.it/events/Musica/7248/reinier-baas-trio-il-grande-jazz