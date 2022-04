Scerni. Strada franata in località Contrada Colle Breccioli, sopralluogo dei tecnici della Regione

SCERNI - Questa mattina sopralluogo con i tecnici della Regione Abruzzo per pianificare e progettare i lavori di ripristino della strada franata in località C.da Colle Breccioli a ridosso del fiume Sinello.

Attualmente il collasso della strada non permette a molti privati di raggiungere i propri terreni agricoli da lavorare.

Nelle settimane precedenti è stato chiesto al Consorzio di Bonifica di trovare una soluzione temporanea per il passaggio.

Oggi, invece, è stato programmato come arrivare al ripristino definitivo della viabilità e sicurezza della strada erosa dal fiume Sinello.