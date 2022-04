San Salvo, Lippis: "Pieno sostegno a De Nicolis nel rispetto della città"

SAN SALVO - Giancarlo Lippis ha deciso: appoggerà la candidata di centrodestra Emanuela De Nicolis nelle elezioni amministrative di San Salvo. Il 23 febbraio Lippis, assessore dell'attuale Giunta uscente, aveva annunciato la sua volontà di scendere nuovamente in campo lasciando la porta aperta alla consultazione con i tre candidati sindaci, ma ora ha deciso: si schiererà con De Nicolis.

"In tanti nelle scorse settimane mi hanno chiesto qual era la mia posizione rispetto alla candidatura a Sindaco di Emanuela De Nicolis - dice Lippis - ed annoverato, mio malgrado, tra coloro che avrebbero voltato le spalle ad un futuro di città al quale stiamo lavorando

da quasi 10 anni. Da uomo e amministratore, non ho potuto fare altro che pensare alla mia città, in quanto reputo la politica amministrativa una scelta di responsabilità, abnegazione e soprattutto di coerenza e che le ambizioni politiche personali devono sempre e necessariamente piegarsi al bene comune e svilupparsi all'interno di un percorso, di un gruppo con il quale condivido idee, valori, principi. Per questo per me e per il nome che porto, l'unico accordo possibile potrà sempre e solo essere quello che mi vedrà impegnato per la crescita della mia città, San Salvo, mantenendo saldi i principi che mi hanno sempre contraddistinto ed indicato la strada.

E’ questo il percorso che voglio continuare a seguire, unitamente al mio gruppo, per questa mia meravigliosa città, che merita di essere amministrata con responsabilità e al di sopra di spiccioli personalismi. Il mio sguardo è stato e sarà sempre rivolto ai sansalvesi per i quali mi sono speso in questi dieci anni all’interno dell’Amministrazione. In queste settimane ho incontrato e ascoltato i miei tanti amici, non possiamo far tornare San Salvo indietro quando in Municipio si litigava su tutto.

La mia passione e la mia coerenza personale e valoriale, non possono che dettare al mio gruppo l'unica scelta possibile: scendere in campo non dimenticando i dieci anni passati, nei quali abbiamo contribuito ad un bellissimo ed entusiasmante lavoro amministrativo che non dobbiamo fermare ma anzi rilanciare. Come la messa in sicurezza e costruzione degli edifici scolastici, la costruzione di un nuovo modo di intendere e vivere la nostra città con nuovi chilometri di pista ciclo‐pedonale e tanto, tanto altro ancora.

La nostra coalizione è chiamata ancora ad essere protagonista per il bene della nostra Città, tante opere e azioni concrete sono state realizzate in questi ultimi dieci anni che sono sotto gli occhi di tutti, molti progetti sono ancora in divenire.

Non possiamo permetterci di arrestare il futuro già progettato. I prossimi mesi sono cruciali per San Salvo, oggi è in gioco tutta la partita legata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dobbiamo essere pronti con una squadra vincente che ha già dimostrato di saper fare, nel lavorare a progetti che daranno forma alla San Salvo delle prossime generazioni.

Per questo scenderò in campo con la coalizione di centro destra - conclude Lippis - con una lista che presenterò nelle prossime settimane, una lista di donne e uomini capaci di realizzare le prossime avvincenti sfide, viva San Salvo!"