San Salvo, dopo due anni torna la tradizionale sfilata delle “Some” in onore di San Vitale

SAN SALVO - Si avvicina sempre più la festa di San Vitale, e dopo due anni di pandemia, torna finalmente la tradizionale sfilata delle some nei giorni 23 e 28 aprile.

Sagnitelle e taralli si continueranno a fare in casa e poi condivisi sui vari social.

Ecco il programma completo dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono a San Salvo:



1) il 23 aprile alle ore 8.30 Sfilata di cavalli e trattori con “Le some” partendo da via Tobagi, via Grasceta, via Pio IX, via Leone Magno, Str Istonia, via Duca d. Abruzzi, via Mirandola, c.so Garibaldi, Piazza S. Vitale, via della Chiesa, via Fontana vecchia, c.so Umberto I, via Roma, Str Istonia, via dei Garofani, via dello Stadio, via N. Circonvallazione, via S. Rocco, via Madonna delle Gr., via Trignina, via Fontana, via Pertini, via Rostagno (Mulino Valentini B.).



2) il 27 aprile ore 17: benedizione dei taralli di San Vitale in Corso Umberto: - Ore 21 Spettacolo



3) il 28 aprile, Festa di San Vitale:

- alle ore 8.30 Sfilata di trattori con “Le some” partendo da via Montenero (largo del campetto), via Trignina, via Montegrappa, via Stingi, viale De Gasperi, via Paolo Tosti, corso Garibaldi, via Duca D. Abruzzi, via dei Cipressi, via delle Rose, via Stadio, via Italica, via dello sport, via Istonia, (ricongiunzione con la seguente manifestazione);

- alle 10.30 rievocazione dell’arrivo delle reliquie di San Vitale: partendo dalla Villa Comunale, via duca degli Abruzzi, via De Vito, cso Garibaldi, Piazza San Vitale.

- ore 11.00 Santa Messa in Piazza San Vitale.

- ore 18.00 si svolgerà la processione, che partendo dalla Chiesa Parrocchiale, percorrerà le seguenti strade: c.so Umberto, via Roma, via duca degli Abruzzi, corso Garibaldi, Piazza S. Vitale; al termine Santa Messa.

- ore 21.00 spettacolo musicale in Cso Umberto.



Chi desidera partecipare attivamente alla sfilata delle some può rivolgersi ai membri del comitato San Vitale che saranno presenti nei locali in piazza San Vitale al numero civico 13, dal 19 al 22 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30.