Monteodorisio. Nuovo polo scolastico, presto l’opera giungerà a compimento

MONTEODORISIO - Con la delibera di Giunta n. 23 del 29/03/2022, è stato concluso l’iter per l’annullamento della convenzione con il progettista e direttore dei lavori, a seguito di quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione che ha decurtato le spese tecniche dal finanziamento ottenuto “ritenendole non ammissibili per grave violazione di legge accertata in seguito ad attività di monitoraggio”.

L’obiettivo per questo primo lotto di lavori rimane quello di dare una “nuova casa” ai bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia e della scuola Media, quindi si attingerà ai fondi del bilancio comunale per incaricare il nuovo Direttore dei lavori e portare a termine l’opera nel più breve tempo possibile.