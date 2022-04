Il gruppo vastese Lpdm presenta il singolo "Quello che penso di te" - VIDEO

VASTO - Il gruppo vastese Lpdm presenta il nuovo singolo "Quello che penso di te". Alle nostre telecamere Mario Conti (voce e chitarra) ci spiega com'è nata la band - composta anche da Matteo Colameo (basso), Elia D’Ovidio (batteria), Niccolò Perrozzi (chitarra) e Giuseppe Aquilano (chitarra) - e quali sono i progetti per il futuro.

«Abbiamo iniziato nel 2015 per divertimento - racconta Mario - poi abbiamo cominciato a suonare dal vivo nei locali; ci accomuna la voglia e lo spirito di fare musica. Il testo del nuovo singolo - prosegue - è nato con un semplice messaggio su WhatsApp che ho inviato a Elia, parla di una storia che ho vissuto in prima persona, ma che può adattarsi alla vita di chiunque.

Nel futuro - conclude - continueremo con la produzione di nuovi brani inediti e continueremo a esibirci come sempre: i prossimi appuntamenti sono il 16 aprile al Nateè di Vasto, il 17 saremo al Bluice di Cupello e il 18 presso l'hotel Acquario di Vasto Marina».